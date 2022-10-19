Галактионов про 1:0 с «Краснодаром»: «Пари НН» важно было прервать серию неудач. Хорошая победа»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0).

«Хорошая победа с точки зрения эмоциональной составляющей, потому что нам было важно прервать определенную серию неудач, которая у нас была. Мы на это нацеливали ребят, сделали большие изменения в составе, порядка девяти.

Те ребята, которые вышли на поле, показали себя единым боеспособным коллективом, который сыграл организованно.

У нас по качеству, по владению, по организации игры достаточно неплохой был первый тайм. Немножко не хватало нам завершения в последней стадии. Что касается второго тайма: сделали замену, она стала результативной.

С победой! Но уже в команде сказали, что эйфории не должно быть, в субботу важный матч», – сказал Галактионов.