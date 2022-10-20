Раньери о 3-м месте «Реала» в рейтинге лучших команд сезона: «Очень странно. «Реал» заслуживает большего, чем другие. С наградами часто делают что хотят»

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Клаудио Раньери удивлен третьему месту «Реала» в рейтинге лучших команд сезона-2021/22.

France Football на церемонии «Золотого мяча» вручил награду представителям «Манчестер Сити». Второе место в голосовании занял «Ливерпуль», третье – «Реал».

«Это очень странно. Обычно тот, кто выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, получает приз.

«Реал» есть «Реал», он заслуживает большего, чем другие. А с наградами часто делают что хотят», – сказал бывший тренер «Лестера», «Ювентуса», «Атлетико» и других клубов.

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