Раньери о 3-м месте «Реала» в рейтинге лучших команд сезона: «Очень странно. «Реал» заслуживает большего, чем другие. С наградами часто делают что хотят»
Клаудио Раньери удивлен третьему месту «Реала» в рейтинге лучших команд сезона-2021/22.
France Football на церемонии «Золотого мяча» вручил награду представителям «Манчестер Сити». Второе место в голосовании занял «Ливерпуль», третье – «Реал».
«Это очень странно. Обычно тот, кто выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, получает приз.
«Реал» есть «Реал», он заслуживает большего, чем другие. А с наградами часто делают что хотят», – сказал бывший тренер «Лестера», «Ювентуса», «Атлетико» и других клубов.
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