Ред Булл Зальцбург — Челси прогноз на матч 25 октября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Если в каких-то группах нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов уже определились участники плей-офф, а ряд команд добавится к ним в ближайших матчах, то за два тура до окончания группового этапа в квартете Е ситуация очень запутанная. После жеребьевки большинство специалистов видели очевидными фаворитами чемпиона Италии «Милан» и лондонский «Челси». Но сейчас еще ни одна команда не гарантировала себе место в двойке лучших. Первую и последнюю строчки разделяют всего три очка. Английский клуб имеет пространство для маневра, но австрийцы играют на своем поле и в случае победы смогут опередить соперника. Так что последние матчи в группе Е будут весьма напряженными. И «Зальцбург», и загребское «Динамо» команды очень неприятные и в хороший день могут обыграть кого угодно. Так что для «Челси» в предстоящем матче будет решаться многое, победа позволит занять как минимум второе итоговое место. Внимание болельщиков на Ред Булл Арену, начало матча в 19:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-1), ТМ 2,5

«Ред Булл Зальцбург»

После того как знаменитая компания взяла клуб из Зальцбурга под свое крыло, поделившись с ним своим названием, команда неизменно становится чемпионом Австрии. За последние пятнадцать лет бывшая «Аустрия» или «Казино» тринадцать раз выигрывала Бундеслигу своей страны, и серия титулов продолжается девятый год подряд. Причем отрывы от второй команды чаще всего бывают просто неприличными. При этом клуб нисколько не обижается, когда его называют фармом немецкого РБ «Лейпциг». Воспитание молодых футболистов в Зальцбурге поставлено на поток. Мало кто вспомнит, что именно здесь начинал тот же Садио Мане и многие другие именитые игроки. Что касается европейской арены, то тут успехи австрийцев скромнее, хотя в этом году есть реальный шанс выйти в плей-офф. «Красные быки» смогли взять четыре очка у загребского «Динамо», но впереди «Челси» и «Милан» и, трудно сказать, где будет сложнее. Нужно приложить усилия для победы в домашнем поединке. Перед вами последние результаты команды.

Кубок Австрии. 19.10.2022, «Адмира Ваккер» — «Ред Булл Зальцбург» — 1 : 6

— 1 : Бундеслига. 16.10.2022, «Аустрия» — «Ред Булл Зальцбург» — 1 : 3

— 1 : Лига Чемпионов. 11.10.2022, «Динамо» — «Ред Булл Зальцбург» — 1 : 1

Бундеслига. 08.10.2022, «Альтах» — «Ред Булл Зальцбург» — 2 : 3

— 2 : Лига Чемпионов. 05.10.2022, «Ред Булл Зальцбург» — «Динамо» — 1 : 0

Факты и цифры

«Ред Булл» не знает поражений в 15 матчах подряд

Австрийцы остаются единственной командой в группе Е, идущей без поражений, а в своем чемпионате проиграли только 1 раз

Ной Окафор лучший бомбардир команды, из четырех забитых мячей в целом на его счету 3

Никто из игроков не отдал больше одной голевой передачи

Самые недисциплинированные Страхиня Павлович и Николас Капальдо — по 2 желтые карточки

«Челси» (Лондон)

Лондонскому «Челси» в этом году пришлось пережить непростые времена. Они коснулись сначала смены владельца команды, а потом и смены тренера. Кто бы мог подумать еще год назад, что триумфатор позапрошлой Лиги Чемпионов Томас Тухель будет уволен. Однако передряги сказались и на результатах, поэтому новое руководство пошло на такой шаг. Команду возглавил не очень известный широкой публике специалист Грэм Поттер, успешно тренировавший до этого «Брайтон». С тех пор «синие» провели семь матчей во всех официальных турнирах и пока не потерпели ни одного поражения. Последний раз они проиграли как раз при Тухеле загребскому «Динамо», что и стало катализатором перемен. Сложно сказать, как пойдет дело в Премьер-лиге, там «Челси» находится на четвертом месте, а в Лиге Чемпионов в двух матчах с основным конкурентом «Миланом» Поттер и его команда смогли взять шесть очков. Теперь к ним необходимо добавить победу в Австрии. Последние результаты матчей лондонского клуба перед вами.

АПЛ. 19.10.2022, «Брентфорд» — «Челси» — 0 : 0

АПЛ. 16.10.2022, «Астон Вилла» — «Челси» — 0 : 2

— 0 : Лига Чемпионов. 11.10.2022, «Милан» — «Челси» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 08.10.2022, «Челси» — «Вулверхэмптон» — 3 : 0

— «Вулверхэмптон» — : 0 Лига Чемпионов. 05.10.2022, «Челси» — «Милан» — 3 : 0

Факты и цифры

«Челси не проигрывает в 7 официальных матчах подряд

В группе Е Лиги Чемпионов лондонцы забили больше всех мячей — 6 и меньше всех пропустили — 2

Вратарь Кепа Аррисабалага не пропускает на протяжении 533 минут

Лучшим бомбардиром команды в этих матчах является Пьер-Эрик Обамеянг с 2 забитыми мячами

Мейсон Маунт лидер по голевым передачам — 2

Он же самый недисциплинированный игрок — 2 предупреждения

Прогноз на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Челси»

Команды будут встречаться в третий раз в своей истории, помимо первого матча в в этом году в группе была еще игра товарищеская три года назад.

Победы «Челси» — 1

Победы «Ред Булл Зальцбург» — 0

Ничьи — 1

Самая крупная победа «Челси» — 5 : 3

В первом круге лондонцы не смогли взять верх, а в товарищеском матче решались совершенно другие задачи. Перед вами результаты этих двух поединков.

Лига Чемпионов. 14.09.2022, «Челси» — «Ред Булл Зальцбург» — 1 : 1

Товарищеский. 31.07.2019, «Ред Булл Зальцбург» — «Челси» — 3 : 5

Видно, что «Челси» набрал ход, да и футболисты вновь стали получать удовольствие от игры, поэтому букмекеры в предстоящем матче на стороне гостей. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Ред Булл Зальцбург» — 4,50

Победа «Челси» — 1,76

Ничья — 3,95

Разброс в ставках на победу «синих» у других букмекеров варьируется от 1,72 до 1,78, и никто не предлагает на победу хозяев коэффициент меньше 4,50. Ждем победы лондонского клуба с преимуществом в один мяч.

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Где смотреть матч РБ – Челси