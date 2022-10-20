Где смотреть Ред Булл Зальцбург – Челси, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 25 октября

Теги Челси Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

Во вторник, 25 октября, сыграют Ред Булл Зальцбург и Челси в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Зальцбург».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ред Булл – Челси

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