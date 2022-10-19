В ворота ЦСКА назначили пенальти и отменили гол армейцев после ВАР в игре с «Торпедо»

Судья принял два решения не в пользу ЦСКА в матче с .

В ворота армейцев сперва был назначен пенальти после розыгрыша углового – попал по ноге Дамьен Ле Таллеку.

ВАР проверил решение, главный арбитр Антон Фролов не ходил к монитору для проверки эпизода. Хавбек «Торпедо» реализовал пенальти.

На 30-й минуте арбитр после использования ВАР отменил гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова, определив офсайд в развитии атаки у защитника .

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