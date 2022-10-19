В ворота ЦСКА назначили пенальти и отменили гол армейцев после ВАР в игре с «Торпедо»

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Судья принял два решения не в пользу ЦСКА в матче с «Торпедо».

В ворота армейцев сперва был назначен пенальти после розыгрыша углового – Максим Мухин попал по ноге Дамьен Ле Таллеку.

ВАР проверил решение, главный арбитр Антон Фролов не ходил к монитору для проверки эпизода. Хавбек «Торпедо» Марио Чурич реализовал пенальти.

На 30-й минуте арбитр после использования ВАР отменил гол хавбека ЦСКА Ивана Облякова, определив офсайд в развитии атаки у защитника Георгия Щенникова.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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