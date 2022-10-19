Суперлигу планируют запустить в сезоне-2024/25

Суперлигу планируют запустить в течение двух-трех лет.

Об этом заявил новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт.

По его словам, он видит «правдоподобной» перспективу со стартом нового турнира в сезоне-2024/25.

На сегодняшний день только , и из 12 клубов-основателей по-прежнему активно поддерживают запуск .

В начале октября появилась информация, что основатели проекта обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.