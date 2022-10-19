Суперлигу планируют запустить в сезоне-2024/25

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Суперлига Европы Футбол

Суперлигу планируют запустить в течение двух-трех лет.

Об этом заявил новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт.

По его словам, он видит «правдоподобной» перспективу со стартом нового турнира в сезоне-2024/25.

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» из 12 клубов-основателей по-прежнему активно поддерживают запуск Суперлиги.

В начале октября появилась информация, что основатели проекта обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные