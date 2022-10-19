Суперлигу планируют запустить в сезоне-2024/25
Суперлигу планируют запустить в течение двух-трех лет.
Об этом заявил новый генеральный директор проекта Бернд Райхарт.
По его словам, он видит «правдоподобной» перспективу со стартом нового турнира в сезоне-2024/25.
На сегодняшний день только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» из 12 клубов-основателей по-прежнему активно поддерживают запуск Суперлиги.
В начале октября появилась информация, что основатели проекта обсудят с европейскими клубами новый формат турнира.
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