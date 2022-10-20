«Спартак» продлил контракт с Мелешиным на 3 года на улучшенных условиях («Матч ТВ»)

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«Спартак» продлил контракт с 18-летним форвардом Павлом Мелешиным.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, воспитанник красно-белых подписал с клубом новый 3-летний контракт на улучшенных условиях.

30 августа Мелешин дебютировал за «Спартак» в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» и забил единственный мяч в той игре.

В этом сезоне нападающий забил 2 гола в 6 играх за «Спартак» в Мир РПЛ и Кубке России. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Победу «Спартаку» над «Крыльями» принес 18-летний Павел Мелешин – сын того самого Мелешина

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