Николай Рассказов: «Дочка называет мою работу «Папа – гол». Думаю, сегодня она радовалась»

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Николай Рассказов высказался о забитом голе за «Спартак».

Защитник отличился в матче против «Факела» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:1).

«Уже много времени прошло с моего последнего гола. Последний раз забивал в матче против Тулы. Поэтому очень рад этому голу, много тренировался, ждал своего шанса.

Получился трудовой гол – бежал до конца, забил. Семья смотрела игру, надеюсь, они порадовались. Дочка называет мою работу «Папа – гол». Думаю, что сегодня она радовалась, кричала «Папа – гол», – сказал Рассказов в интервью клубному каналу

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