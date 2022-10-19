высказался о забитом голе за .

Защитник отличился в матче против в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:1).

«Уже много времени прошло с моего последнего гола. Последний раз забивал в матче против Тулы. Поэтому очень рад этому голу, много тренировался, ждал своего шанса.

Получился трудовой гол – бежал до конца, забил. Семья смотрела игру, надеюсь, они порадовались. Дочка называет мою работу «Папа – гол». Думаю, что сегодня она радовалась, кричала «Папа – гол», – сказал Рассказов в интервью клубному каналу.