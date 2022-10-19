Эвра о словах тен Хага про уважение к Роналду после 3:6 с «Сити»: «Уважал бы – выпускал бы постоянно»

считает, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не уважает .

«В интервью после матча с (3:6) тен Хаг объяснил решение не выпускать Роналду уважением к его характеру.

Если бы тренер уважал его характер, то точно выпустил бы его на поле – и делал бы это постоянно», – заявил экс-защитник в эфире Amazon Prime.

Роналду вышел в стартовом составе лишь на 2 игры из 8. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.