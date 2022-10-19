Хавьер «Чичарито» Эрнандес назвал своих лучших партнеров по команде.

– Кто лучший партнер по команде, который у тебя когда-либо был, и почему?

– Это очень трудно. Но я просто назову имена, которые приходят мне на ум. Это Рамон Моралес, Патрис Эвра, Мигель Лайюн, Кейлор Навас, , , Пепе, . Да, я думаю, стоит назвать их.

– Есть ли какие-то общие черты у тех игроков, которых ты назвал?

– Да, потому что все они оказали на меня очень большое влияние. Персональное.

И хотя с некоторыми из них у меня не было длительных отношений, они уделили время, чтобы попытаться помочь мне определенным образом, – сказал бывший игрок и , выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси».