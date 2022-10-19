Чичарито включил Рамоса, Модрича, Эвра, Касильяса и Наваса в список лучших партнеров: «Они оказали на меня очень большое влияние»
Хавьер «Чичарито» Эрнандес назвал своих лучших партнеров по команде.
– Кто лучший партнер по команде, который у тебя когда-либо был, и почему?
– Это очень трудно. Но я просто назову имена, которые приходят мне на ум. Это Рамон Моралес, Патрис Эвра, Мигель Лайюн, Кейлор Навас, Серхио Рамос, Лука Модрич, Пепе, Икер Касильяс. Да, я думаю, стоит назвать их.
– Есть ли какие-то общие черты у тех игроков, которых ты назвал?
– Да, потому что все они оказали на меня очень большое влияние. Персональное.
И хотя с некоторыми из них у меня не было длительных отношений, они уделили время, чтобы попытаться помочь мне определенным образом, – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала», выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси».
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