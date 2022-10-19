Хави: «Барса» даже на «Бернабеу» играла так, как хотела. «Реал» очень хорош в обороне низким блоком»

высказался о поражении «Барселоны» от «Реала» (1:3) в матче .

– Как изменить отрицательную динамику?

– Нужно побеждать, показывать хороший футбол и испытывать от этого положительные эмоции. Теперь дело за нами.

Мы не отказались от своих идей – даже на «Бернабеу» мы играли так, как хотели. высоко оборонялась и много раз подходила к воротам соперника. Иногда все получается, иногда – нет. Но если проявить настойчивость, то все получится.

«Реал» очень хорошо обороняется низким блоком. Им комфортно так играть. Они не оставили нам пространства, но даже так у нас были возможности добиться более приятного результата.

Моментов было не так много, как обычно, потому что «Реал» – отличная команда. «Барсе» было не так комфортно, как в других матчах, потому что «Мадрид» очень хорошо защищался. Соперник, который усложняет, всегда есть. Мы не атаковали так, как обычно, – сказал тренер «Барселоны».

«Реал» использовал против «Барсы» фишку Бьелсы – только эффективнее. Кроос – мастер (пожалуйста, не уходи!)