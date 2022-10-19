Лыжница Степанова: «Футболом нельзя не интересоваться – это страсть, шоу, бизнес. Другие атлеты могут многому поучиться у футболистов»

рассказала о своей любви к футболу.

– Почему вы любите футбол?

– Футболом нельзя не интересоваться. Это больше, чем игра, больше, чем спорт. Это страсть, шоу, отлично поставленный бизнес, в конце концов. Всем другим атлетам много чему можно поучиться у футболистов.

– Почему вы болеете именно за ?

– Мой отец родом из Петербурга. Думаю, это все объясняет. Мы вместе смотрели футбол, невзирая на девятичасовую разницу во времени с Камчаткой. Аршавин и Кержаков – ​две фамилии, которые я помню с самого детства.

– Как часто смотрите матчи по телевизору?

– Не так часто, как хотелось бы. Лыжники тренируются по 8-10 часов в день практически круглый год. Вечером, когда футбол, у нас обычно проходят восстанавливающие процедуры после тренировок – ​массаж и тому подобное. Так что свободного времени почти нет.

Из того, что удалось увидеть, особенно запомнился матч за Суперкубок России 2022 года, когда было забито много красивых голов, и все – ​«Зенитом».

– На стадионе вы еще не бывали?

– Надеюсь, все еще впереди.

– Есть ли у вас любимый футболист?

– Нет, и вряд ли будет. У меня вообще нет кумиров ни в спорте, ни в жизни. В футболе меня привлекает прежде всего сам процесс игры, страсть, самопожертвование, а проявляют их все игроки команды.

– Вы когда-нибудь сами играли в футбол?

– Конечно, но очень давно. Дома, на Камчатке. Увы, футбол считается травматичным видом спорта, и практически все наши тренеры категорически против – ​не хотят рисковать нашим здоровьем. А жаль! Думаю, мне бы и сейчас понравилось.

– Есть что-то общее между футболом и лыжным спортом?

– Конечно! Это борьба без жалости к себе – ​до последних секунд, до последних сантиметров, когда совсем нет сил. Азарт, умение рисковать в нужный момент. Непредсказуемость.

Например, в лыжном спринте порой побеждает самый удачливый, а не самый сильный. Еще, мне кажется, и там и там все более востребован атлетизм. Лет двадцать назад даже лучшие лыжницы мира не могли на перекладине подтянуться – ​сейчас, если ты раз пятнадцать хотя бы этого не сделаешь, в сборную не попадешь. И так со всеми группами мышц. То же я вижу и в футболе: игроки выглядят все сильнее физически, бегут быстрее, прыгают выше, бьют мощнее. Это правильное развитие, мне это нравится, – сказала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете.