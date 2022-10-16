Хави проиграл 2 из 3 класико во главе «Барсы»

Хави проиграл «Реалу» свое второе класико.

«Барселона» уступила мадридскому клубу (1:3) в матче девятого тура . Это поражение стало вторым от для главного тренера каталонской команды.

Прежде Хави встречался с «Реалом» во главе «Барселоны» дважды

13 января 2021 года мадридцы обыграли каталонцев (2:2, 1:0 в дополнительное время) в полуфинале Суперкубка Испании;

21 марта 2022 года выиграла у «Реала» (4:0) на «Сантьяго Бернабеу».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».