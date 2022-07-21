Бакайоко о задержании полицией в Милане: «Пистолет был в метре от меня, мою жизнь подвергли опасности. Последствия могли быть серьезнее, если бы меня не узнали»

Хавбек «Милана» рассказал о том, как его задержала и обыскала полиция.

«Ошибаться – в природе человека. Я без проблем могу это признать. Но вот использованные методы представляют собой проблему.

Следует отметить, что в опубликованном в сети ролике видно не все – только самая спокойная часть, пожалуй.

Пистолет [сотрудника] был в метре от меня и моего пассажира. Полиция действительно подвергла наши жизни опасности. Последствия могли быть более серьезными, если бы я не сохранял спокойствие и если бы меня вовремя не узнали», – сказал игрок, принадлежащий .

Ранее полиция Милана объясняла, что футболиста остановили из-за схожести с подозреваемым: «Мы искали черный внедорожник с двумя мужчинами в нем, один из которых – темнокожий в зеленой рубашке».