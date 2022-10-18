Карим Бензема: «Я никогда не выигрывал ЧМ. Эту мечту мне еще предстоит реализовать»
Карим Бензема рассказал о своих карьерных целях после завоевания «Золотого мяча».
«Я всегда думал о «Золотом мяче». Я держал в уме эту цель с тех пор, как мне исполнилось 30.
Я говорил себе, что могу быть лидером, что я играю в «Реале», лучшем клубе мира.
Когда мне был 21 год, у меня не было нынешних амбиций. У меня были тяжелые периоды, особенно когда все мои партнеры уезжали в сборные, а я тренировался на базе «Реала».
Я всегда говорил, что у меня полно амбиций. Я никогда не выигрывал ЧМ со сборной Франции. Эту мечту мне еще предстоит реализовать. Это моя цель.
Прямо сейчас моя цель – поехать на чемпионат мира и сделать все возможное, чтобы выиграть его», – сказал форвард «Реала».
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