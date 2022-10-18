Карим Бензема: «Я никогда не выигрывал ЧМ. Эту мечту мне еще предстоит реализовать»

рассказал о своих карьерных целях после завоевания «Золотого мяча».

«Я всегда думал о . Я держал в уме эту цель с тех пор, как мне исполнилось 30.

Я говорил себе, что могу быть лидером, что я играю в «Реале», лучшем клубе мира.

Когда мне был 21 год, у меня не было нынешних амбиций. У меня были тяжелые периоды, особенно когда все мои партнеры уезжали в сборные, а я тренировался на базе «Реала».

Я всегда говорил, что у меня полно амбиций. Я никогда не выигрывал ЧМ со сборной Франции. Эту мечту мне еще предстоит реализовать. Это моя цель.

Прямо сейчас моя цель – поехать на чемпионат мира и сделать все возможное, чтобы выиграть его», – сказал форвард .