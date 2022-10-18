Зидан считает Бензема лучшим французским нападающим: «Кто-то выберет Папена, другие – Платини. Карим заслуживает высокой оценки и способен на большее»
Зинедин Зидан назвал Карима Бензема лучшим нападающим в истории Франции.
17 октября нападающий «Реала» впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».
«Каждый может назвать своего любимого игрока. Кто-то скажет, что это Жан-Пьер Папен, который забивал потрясающие голы, другие выберут Мишеля Платини.
На мой взгляд, это Карим. Потому что я тренировал его и знаю, что он из себя представляет. В любом случае Бензема заслуживает очень высокой оценки.
Желаю ему идти к новым рекордам и блистать на поле, с «Реалом» и со сборной Франции. Он способен еще на большее», – заявил бывший главный тренер «Реала».
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