Зидан считает Бензема лучшим французским нападающим: «Кто-то выберет Папена, другие – Платини. Карим заслуживает высокой оценки и способен на большее»

назвал лучшим нападающим в истории Франции.

17 октября нападающий «Реала» впервые в карьере выиграл «Золотой мяч».

«Каждый может назвать своего любимого игрока. Кто-то скажет, что это Жан-Пьер Папен, который забивал потрясающие голы, другие выберут .

На мой взгляд, это Карим. Потому что я тренировал его и знаю, что он из себя представляет. В любом случае Бензема заслуживает очень высокой оценки.

Желаю ему идти к новым рекордам и блистать на поле, с и со сборной Франции. Он способен еще на большее», – заявил бывший главный тренер «Реала».

Почему именно Бензема взял «Золотой мяч»? Объясняем в 7 картинках