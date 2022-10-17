Бензема, Куртуа, Перес, Роналдо и Фигу в составе делегации «Реала» прилетели на церемонию вручения «Золотого мяча»
Делегация «Реала» прилетела в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча».
В столицу Франции прибыли футболисты мадридской команды Карим Бензема и Тибо Куртуа. Оба они претендуют на награду, а бельгиец также номинирован на приз вратарю года.
В составе делегации «Мадрида» на церемонии также будут присутствовать президент клуба Флорентино Перес и легенды «Реала» Роналдо и Луиш Фигу.
Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 21:30 по московскому времени.
Фото: realmadrid.com
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