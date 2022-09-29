Погба о возвращении в «Юве»: «Мне нравится думать, что выбор сделало мое сердце. Последние 3 года в «МЮ» прошли не так, как я хотел, я много травмировался»

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Поль Погба высказался о возвращении в «Ювентус»

Полузащитник выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год. Этим летом он вернулся в команду свободным агентом – после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед»

«Мне нравится думать и говорить, что выбор сделало мое сердце. Кроме того, возможно, это было самое подходящее время, чтобы вернуться сюда. За последние три года в Манчестере я много травмировался, это время прошло не так, как я хотел, в этом нет никакой тайны.

Я думаю, что если мы добавим к этому тот факт, что «Юве» не выигрывал скудетто последние два года, то можно сказать, что это будет хорошим испытанием для меня и для клуба. И, возможно, это было подходящее время, чтобы встретиться снова и попытаться вернуться туда, где мы должны быть – я и «Юве». И снова начать побеждать.

Я всегда хочу играть, и я хочу выкладываться на все сто. И глубоко внутри я знаю, что эта футболка особенная, она раскрывает во мне все самое лучшее.

Мы написали хорошую историю с этой командой, и я никогда не забывал «Юве», даже когда покинул его. Возвращение сюда является для меня мотивацией, стимулом преуспевать. У меня никогда не было никаких сомнений в том, что это мое место», – сказал Погба.

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