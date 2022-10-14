Из «Локо» ушли тренер вратарей Март, директор селекции Меккель, глава физиотерапии Хэммерле и помощник тренера Давидс

Из «Локомотива» ушли несколько специалистов.

По соглашению сторон клуб покинули директор по селекционной работе , глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс.

Эти специалисты входили в тренерский штаб , которого 8 октября уволили из «Локомотива» после поражения от «Сочи» (0:4).

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