Из «Локо» ушли тренер вратарей Март, директор селекции Меккель, глава физиотерапии Хэммерле и помощник тренера Давидс

Теги Локомотив премьер-лига Россия Йозеф Циннбауэр Кристиан Меккель Фадлу Давидс Футбол

Из «Локомотива» ушли несколько специалистов.

По соглашению сторон клуб покинули директор по селекционной работе Кристиан Меккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс.

Эти специалисты входили в тренерский штаб Йозефа Циннбауэра, которого 8 октября уволили из «Локомотива» после поражения от «Сочи» (0:4). 

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