Клопп о победе над «Сити»: «Ливерпуль» оборонялся 99 минут на невероятном уровне. Мы были очень хороши в своей штрафной»

прокомментировал итоги матча против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0 в игре чемпионата Англии.

«Результат – идеальный. Игра – очень хорошая, интенсивность была потрясающей.

Мы оборонялись на невероятно высоком уровне 99 минут. У соперника возникали моменты, но особенно в своей штрафной площади мы были очень хороши.

Этот результат имеет огромное значение для нас. У не получалось создавать контратаки, у нас таких ситуаций было три.

Ситуация с голом – фантастическое действие от Алиссона и прекрасное от Салаха. Он может один раз не забить, но два подряд не промахнется.

Все определяют голы, но в этом матче было очень много хороших футбольных моментов против, я бы сказал, лучшей команды в мире», – сказал главный тренер .

Салаха почти заменили – а он забил «Сити» через 4 минуты. И кризисный «Ливерпуль» вдруг выиграл