Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган завершил карьеру в 29 лет

Бывший защитник закончил карьеру.

«К сожалению, после тщательных размышлений я принял самое трудное решение в жизни – уйти из профессионального футбола.

Последние 14 месяцев я перепробовал все возможное, чтобы восстановиться после последней операции на колене. Однако, в конечном счете, мое долгосрочное здоровье должно быть на первом месте, поэтому, согласно совету врача, самое правильное, что я могу сделать сейчас, – это уйти из игры.

Моей детской мечтой было вырасти и зарабатывать на жизнь футболом, и сегодня я с гордостью могу сказать, что я осуществил эту мечту. Я не только играл и был капитаном клуба моего детства – «Ливерпуля», но также выступал за сборную своей страны. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь, и я очень благодарен, что у меня был опыт, о котором большинство других людей может только мечтать.

Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку на протяжении всего моего пути, особенно мою девушку, семью, друзей, партнеров по команде, тренеров и агентов. Мне очень повезло, что вы все есть в моей жизни.

Также огромное спасибо болельщикам «Ливерпуля», «Рейнджерс», «Бернли», «Болтона», «Шарлеруа» и «Кеге», которые поддерживали меня во всем. Вы были великолепны и сделали мое путешествие незабываемым!

Теперь я начну следующую главу моей футбольной карьеры, и я с нетерпением жду того, что готовит для меня будущее. Скоро увидимся», – написал 29-летний Флэнаган.

Джон – воспитанник «Ливерпуля», он находился в системе клуба с 2004 года. С 2011 по 2018 год он играл за основную команду «красных» и дважды отправлялся в аренду – в «Бернли» и «Болтон».

После ухода из мерсисайдского клуба Флэнаган выступал за и «Шарлеруа». Его последним клубом был датский «Кеге».