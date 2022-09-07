«Для борьбы в ЛЧ нужны сотни миллионов. «Аякс» продал игроков на 200 млн фунтов, «Ливерпуль» много тратит». Ван Бронкхорст о 0:4 с амстердамцами

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Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст высказался после игры с «Аяксом» (0:4).

«Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужны сотни миллионов, иначе такой возможности у тебя не будет.

Посмотрите на составы тех команд, с которыми мы встречаемся. «Аякс» продал футболистов на 200 с лишним миллионов фунтов. «Ливерпуль» много тратит. Нам такое не под силу.

Мы хотим сражаться, но хотим делать это тем составом, который у нас есть, который удалось собрать. Мы знали, что будет тяжело», – сказал ван Бронкхорст BT Sport.

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