Жота о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы: «Одна моя мечта разбилась в последний момент. Буду болеть за клуб и сборную»

Теги Ливерпуль Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия травмы ЧМ-2022 Диогу Жота Футбол

Диогу Жота высказался о пропуске ЧМ-2022.

Сегодня стало известно, что форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии не сможет принять участие на чемпионате мира из-за травмы, полученной в матче с «Манчестер Сити» (1:0).

«Такой хороший вечер на «Энфилде» для меня закончился самым худшим образом! В последний момент одна моя мечта разбилась.

Я буду еще одним болельщиком клуба и сборной, и буду бороться, чтобы вернуться как можно скорее. You’ll Never Walk Alone», – написал Жота.

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