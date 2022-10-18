Жота о пропуске ЧМ-2022 из-за травмы: «Одна моя мечта разбилась в последний момент. Буду болеть за клуб и сборную»

высказался о пропуске .

Сегодня стало известно, что форвард и сборной не сможет принять участие на чемпионате мира из-за травмы, полученной в матче с «Манчестер Сити» (1:0).

«Такой хороший вечер на «Энфилде» для меня закончился самым худшим образом! В последний момент одна моя мечта разбилась.

Я буду еще одним болельщиком клуба и сборной, и буду бороться, чтобы вернуться как можно скорее. You’ll Never Walk Alone», – написал Жота.