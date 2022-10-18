Медведев о Бакаеве: «Зелимхан себя еще проявит. В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов, вне зависимости от статистики»
Генеральный директор «Зенита» высказался об игровом времени Зелимхана Бакаева.
Полузащитник, перешедший в межсезонье в питерский клуб из «Спартака», сыграл 11 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, забив один гол. При этом в основном составе Бакаев вышел только один раз.
«Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит – 5, 10, 20, 30.
В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов, вне зависимости от того, какая статистика была до этого.
Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», – сказал Александр Медведев.
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