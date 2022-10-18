Медведев о Бакаеве: «Зелимхан себя еще проявит. В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов, вне зависимости от статистики»

Генеральный директор высказался об игровом времени .

Полузащитник, перешедший в межсезонье в питерский клуб из «Спартака», сыграл 11 матчей в этом сезоне Мир , забив один гол. При этом в основном составе Бакаев вышел только один раз.

«Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит – 5, 10, 20, 30.

В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов, вне зависимости от того, какая статистика была до этого.

Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», – сказал .