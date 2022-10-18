Вице-президент «Барселоны»: «У нас полное доверие к Хави. В команде хватает оптимизма»

Вице-президент заявил о доверии к главному тренеру команды .

На прошлой неделе каталонский клуб сыграл вничью с «Интером» (3:3), значительно уменьшив свои шансы на выход из группы Лиги чемпионов, а затем проиграл «Реалу» (1:3) в класико.

«В команде хватает оптимизма. В раздевалке нет никаких проблем. Безусловно, у нас полное доверие к Хави», – заявил Рафа Юсте.

Следующий матч у «Барселоны» запланирован 20 октября против «Вильярреала» в рамках .

Как пишет As, в руководстве каталонского клуба понимают, что травмы и судейские решения заметно повлияли на результаты команды в последних матчах.