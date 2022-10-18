Савин рассказал, что Кокорин больше не общается с ним: «Из «Ариса» сказали, что он опасается моей «токсичности», что Жека сейчас в России нежелательная персона»

рассказал, что перестал общаться с ним.

– С Федей Чаловым, Федей Смоловым мы переписываемся. Кокорину написал недавно, когда он перешел в , но он мне не ответил. Вообще не отвечает, хотя чувак в Лимасоле, я тоже здесь, нормально же общались – че за херня?

Мне потом из «Ариса» сказали, что вроде бы как он опасается моей «токсичности», что Жека сейчас в России нежелательная персона. Если там какая-то фотка… Ну, бред, короче. Мы так и не выпили кофе с ним пока по-нормальному.

– Ты почувствовал, что от тебя отвернулись люди, с которыми ты раньше общался?

– Если честно, да, потому что я до некоторых людей вообще не могу дописаться. До людей, с которыми мы общались семьями, например. Люди просто не отвечают.

Кокорин – нормальные отношения, мы сейчас в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право. Я к Сане как относился нормально, так и отношусь. Он делает свой выбор, я сделал свой. Никаких проблем нет, – сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко на его ютуб-канале.