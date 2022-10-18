«Барсе» интересен защитник «МЮ» Далот. Он нравится и боссам, и тренерскому штабу клуба

«Барселоне» интересен правый защитник «Манчестер Юнайтед» .

Как пишет Mundo Deportivo, португалец интересен «Барсе» и входит в список приоритетных вариантов усиления правого фланга обороны. Он нравится и руководству клуба, и тренерскому штабу «Барсы».

В скором времени Далот примет решение о будущем в . Его контракт действует до лета 2023 года, в нем есть опция продления сотрудничества на сезон. Если Диогу не согласится подписывать новый контракт, «МЮ» может отпустить его.

Сообщалось, что «Барса» хочет подписать правого защитника зимой. В связи с этим из клуба, вероятно, уйдет Серджи Роберто.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей в составе «МЮ» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его статистику можно найти здесь.