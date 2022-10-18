Камано о «Локо»: «Надеюсь, мы преодолели черную полосу. Еще можем исправить ошибки, допущенные на старте»

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Франсуа Камано оценил результаты «Локомотива» в текущем сезоне.

После 13 туров москвичи занимают в таблице Мир РПЛ 13-е место.

«Мы обыграли «Торпедо» после серии неудачных матчей. Было сложно, но надеюсь, что мы преодолели черную полосу. Теперь нужно восстановиться и готовиться к кубковому матчу с «Химками».

Кубок имеет для нас важное значение. К тому же нам нужно вернуть свои позиции в чемпионате. Сделаем все, что мы можем, для этого. Мы еще можем исправить те ошибки, которые допустили на старте», – сказал нападающий «Локомотива».

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