Хедира выложил фото с Бензема, Роналду и Модричем: «Теперь тут 3 обладателя «Золотого мяча». Твои терпение и труд вознаграждены, Карим!»

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Сами Хедира поздравил форварда «Реала» Карима Бензема с «Золотым мячом».

Экс-хавбек выложил фотографию, на которой он запечатлен с другими игроками мадридцев, в том числе с Бензема, Криштиану Роналду и Лукой Модричем.

«Не один, не два – теперь на этом фото три обладателя «Золотого мяча»! Испытываю огромную гордость!

После стольких лет твое терпение, твой усердный труд наконец вознаграждены, мой друг. Поздравляю, Карим Бензема!» – написал бывший полузащитник «Реала».

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