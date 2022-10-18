Тони Кроос: «Поздравляю «Реал» с 3-м местом в рейтинге лучших команд сезона»

с иронией отреагировал на признание лучшей командой сезона.

France Football на церемонии вручения «Золотого мяча» вручил награду представителям «Сити». Второе место в рейтинге занял , третье – «Реал».

«Неплохо иметь в своей команде лучшего игрока и лучшего вратаря мира.

Поздравляю Тибо Куртуа и . Полностью заслужили!

Также поздравляю «Реал» с 3-м местом в рейтинге лучших команд сезона-2021/22», – написал хавбек в инстаграме.