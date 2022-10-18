Тони Кроос: «Поздравляю «Реал» с 3-м местом в рейтинге лучших команд сезона»
Тони Кроос с иронией отреагировал на признание «Манчестер Сити» лучшей командой сезона.
France Football на церемонии вручения «Золотого мяча» вручил награду представителям «Сити». Второе место в рейтинге занял «Ливерпуль», третье – «Реал».
«Неплохо иметь в своей команде лучшего игрока и лучшего вратаря мира.
Поздравляю Тибо Куртуа и Карима Бензема. Полностью заслужили!
Также поздравляю «Реал» с 3-м местом в рейтинге лучших команд сезона-2021/22», – написал хавбек «Мадрида» в инстаграме.
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