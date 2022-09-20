Левандовски о разнице стилей: «В Бундеслиге больше атлетизма. В Ла Лиге больше хотят играть в футбол»

сравнил Ла Лигу с Бундеслигой, где ранее выступал за «Баварию».

«В Бундеслиге однозначно больше атлетизма. В Испании гораздо больше команд пытаются и хотят играть в футбол. Таково мое видение на данный момент, но не исключаю, что оно поменяется.

Уже доводилось встречаться с командами, которые играют от обороны. Так было в последнем матче – с «Эльче» [3:0], аутсайдером . Я сделал дубль, но нам было реально тяжело, поскольку соперник грамотно защищался позиционно и умело передвигался по полю.

Вообще я не думаю об этом [о разнице стилей], ведь за свою карьеру я провел так много матчей против разных команд из разных стран, поэтому у меня нет больших проблем с тем, чтобы адаптироваться к тем или иным условиям на поле. Главное – быстро находить верное решение», – сказал форвард «Барселоны».