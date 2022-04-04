Дмитрий Губериниев сравнил популярность разных видов спорта в России.

«Спорт номер один? Сложно сравнивать. Если говорить о финале хоккейной Олимпиады или футбольных матчей сборной, то футбол – спорт номер один во все времена.

Но если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание. Еще подтягиваются лыжи.

Если брать наши национальные чемпионаты, то я не вижу, чтобы наш футбол и хоккей обсуждало так же много людей, сколько обсуждают биатлон.

У меня сердце кровью обливается, когда матчи такого калибра как «Спартак» – «Локомотив» набирают рейтинги меньше соревнований по биатлону. Такого быть не должно, но так есть.

Как бы я ни любил биатлон, но футбол должен в этом плане выигрывать. А он не выигрывает… Может, дело в комментаторах?» – сказал комментатор .