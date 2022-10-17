Конте о хет-трике Роналду в прошлом сезоне: «Тоттенхэм» проиграл ему, а не «МЮ». Криштиану – топ-игрок, они с Месси творили историю футбола последние 10-15 лет»

надеется, что не сделает хет-трик в матче с «Тоттенхэмом».

– Насколько высоко вы оцениваете Криштиану Роналду?

– Я думаю, что я последний человек, которому нужно задавать этот вопрос, потому что в прошлом сезоне он сделал хет-трик против нас! Скрестим пальцы…

Мы говорим о невероятном игроке, топ-игроке. На мой взгляд, мы говорим об игроке, который продолжает приносить пользу команде, за которую он играет. Криштиану и Месси творили историю футбола последние 10-15 лет.

Я думаю, что ни одно слово не может описать величие этих игроков. Я очень восхищаюсь Криштиану, его профессионализмом, но я надеюсь, что послезавтра он сохранит спокойствие, а не как в прошлом сезоне, когда он забил три гола. Мы проиграли со счетом 3:2, но мы проиграли ему, а не «Юнайтед» в прошлом сезоне.

Я очень хорошо это помню, потому что мы провели очень хорошую игру, и он во многом решил исход матча.

– Значит, скрестим пальцы?

– Да! – сказал главный тренер .

примет «Тоттенхэм» в рамках 12 тура . Матч состоится 19 октября.