Конте про АПЛ: «МЮ» был 2-м, купил Роналду, Санчо и Варана – и стал 6-м. Не всегда побеждает тот, кто много тратит»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о конкуренции в АПЛ.

«В Англии есть четыре клуба, которые за счет истории и инвестиций начинают чемпионат выше остальных: «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Например, «Челси» заменил Лукаку и Рюдигера Стерлингом и Кулибали.

«Юнайтед» – большой клуб, у него много фанатов по всему миру. Он может позволить себе большие расходы, однако тот, кто много тратит, не всегда выигрывает. Два года назад клуб уступил только «Манчестер Сити». «МЮ» приобрел Криштиану Роналду, Санчо и Варана, но завершил следующий сезон на шестом месте. Покупки были сделаны ради чемпионства, но им не удалось победить.

В этой лиге нужно поддерживать определенный баланс, чтобы не оступиться. Мы не должны быть высокомерными или самодовольными. Мы начали серьезную работу, подразумевающую продуманные решения, но для того, чтобы выиграть титул, нам необходимо сделать еще несколько шагов», – отметил Конте.

Чтобы Конте остался, «Тоттенхэм» дал ему 150 млн на трансферы. Из 6 новичков (включая Ришарлисона за 50 млн) ни у одного нет твердого места в основе