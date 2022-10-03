Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах за клубы топ-лиг Европы. У Роналдо было 86 мячей, у Месси – 41, у Криштиану – 16

Нападающий Эрлинг Холанд забил 103 гола за дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити».

На это у норвежца ушло 100 игр. В последнем матче, против в 9-м туре , он оформил хет-трик.

За первые 100 матчей за команды из топ-лиг Европы Ромарио забил 90 голов, Роналдо – 86, Руд ван Нистелрой – 77, Луис Суарес – 59, – 48, Харри Кейн – 45, Рауль – 44, Роберт Левандовски – 43, – 41, Тьерри Анри – 25, Алан Ширер – 20, – 16.

Подробно со статистикой выступлений Холанда можно ознакомиться здесь.

«Сити» ударил по всем болевым точкам прессинга Тен Хага. Один из приемов – Холанд в роли ложной девятки