Холанд забил 103 гола в первых 100 матчах за клубы топ-лиг Европы. У Роналдо было 86 мячей, у Месси – 41, у Криштиану – 16

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Нападающий Эрлинг Холанд забил 103 гола за дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Сити».

На это у норвежца ушло 100 игр. В последнем матче, против «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре АПЛ, он оформил хет-трик.

За первые 100 матчей за команды из топ-лиг Европы Ромарио забил 90 голов, Роналдо – 86, Руд ван Нистелрой – 77, Луис Суарес – 59, Килиан Мбаппе – 48, Харри Кейн – 45, Рауль – 44, Роберт Левандовски – 43, Лионель Месси – 41, Тьерри Анри – 25, Алан Ширер – 20, Криштиану Роналду – 16.

Подробно со статистикой выступлений Холанда можно ознакомиться здесь.

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