Александр Кокорин: «Доволен, что сыграл 90 минут, но недоволен поражением «Ариса». Ищу свободные зоны, отыгрываюсь с партнерами»
Александр Кокорин ответил на вопросы после матча за «Арис», в котором он забил гол.
«Арис» проиграл АЕКу из Ларнаки (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Кипра.
– Как в команде и ты лично оценили сегодняшнюю игру и результат?
– Очень расстроены, что проиграли.
– Кому адресовано сердечко (жест в направлении трибуны после гола)?
– Сыну (улыбается).
– Верно ли, что в случае с голом ты бил на точность?
– Да, верно.
– Как бы ты оценил рост своей готовности за эти полтора месяца в «Арисе»?
– Я доволен, что сегодня сыграл первую официальную игру 90 минут. Но недоволен тем, что мы проиграли.
Обидный матч, потому что мы играли хорошо, но допустили две необязательные ошибки и пропустили два гола. К сожалению, так бывает в футболе, поэтому нужно работать еще больше.
– С чем связываешь, что у тебя много удачных передач, подыгрыша, но не так много акцентированных ударов по воротам?
– Не знаю. Ищу свободные зоны, отыгрываюсь с партнерами.
– На 67‑й и 82‑й минуте «Арис» произвел ряд замен, но ты остался на поле. Готов на все 90 минут?
– Понятно, что сил не хватало прессинговать.
– Твой рецепт забыть неудачный для команды матч?
– Выиграть следующий, и все, – приводит слова Кокорина пресс‑служба «Ариса».
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