Бернарду об отмене гола «Сити»: «Ожидаем от арбитров последовательности. Если свистишь все подряд, свисти, но судья давал играть»

поделился мыслями относительно отмененного гола «Манчестер Сити» в матче с .

«Горожане» проиграли со счетом 0:1 в матче .

По ходу второго тайма гол Фила Фодена был отменен из-за нарушения правил Эрлинга Холанда на Фабиньо. Главным арбитром встречи был Энтони Тэйлор.

«Мы ожидаем от арбитров последовательных решений.

Когда не свистишь мелкие контакты на протяжении всего матча, то должен придерживаться этих решений и продолжать делать то же самое.

Если свистишь все подряд, свисти все подряд. Но арбитр давал нам играть, и это здорово, и если происходит такая голевая ситуация, он не должен свистеть.

Раз мы ждем последовательности от судей, нельзя менять [подход], потому что забит гол и это тяжелое решение. Нужно принять это тяжелое решение и засчитать гол», – сказал полузащитник .

Почти замененный Салах забил «Сити» победный. А Пеп обвинил судей в помощи «Ливерпулю» – из-за отмены гола