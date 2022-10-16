Пушка Зиньковского, дубль Чалова и очередной гол Соболева: смотрите видеообзор матча ЦСКА – «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Роман Зобнин Антон Зиньковский Федор Чалов Александр Соболев Футбол

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре Мир РПЛ.

Федор Чалов открыл счет на 17-й минуте, воспользовавшись оплошностью Романа Зобнина

Антон Зиньковский сравнял счет ударом из-за пределов штрафной на 53-й минуте, а Александр Соболев еще через четыре минуты реализовал выход один на один по левому флангу и точно пробил низом в угол.

Чалов на 70-й минуте ударом головой забил второй мяч, сравняв счет.

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