Пушка Зиньковского, дубль Чалова и очередной гол Соболева: смотрите видеообзор матча ЦСКА – «Спартак»

сыграл вничью со (2:2) в 13-м туре Мир .

открыл счет на 17-й минуте, воспользовавшись оплошностью .

сравнял счет ударом из-за пределов штрафной на 53-й минуте, а еще через четыре минуты реализовал выход один на один по левому флангу и точно пробил низом в угол.

Чалов на 70-й минуте ударом головой забил второй мяч, сравняв счет.