Пушка Зиньковского, дубль Чалова и очередной гол Соболева: смотрите видеообзор матча ЦСКА – «Спартак»
ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре Мир РПЛ.
Федор Чалов открыл счет на 17-й минуте, воспользовавшись оплошностью Романа Зобнина.
Антон Зиньковский сравнял счет ударом из-за пределов штрафной на 53-й минуте, а Александр Соболев еще через четыре минуты реализовал выход один на один по левому флангу и точно пробил низом в угол.
Чалов на 70-й минуте ударом головой забил второй мяч, сравняв счет.
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