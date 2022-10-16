Мбаппе впервые в сезоне сделал голевой пас, ассистировав Неймару в матче с «Марселем». У бразильца 1-й гол за 5 игр
Килиан Мбаппе сделал свою первую результативную передачу в этом сезоне Лиги 1.
Французский футболист «ПСЖ» помог отличиться Неймару в матче против «Марселя» (1:0, второй тайм).
Это первый ассист Мбаппе в этом чемпионате Франции. Также на его счету есть восемь забитых мячей.
Кроме того, Неймар прервал безголевую серию, которая продолжалась пять матчей с учетом всех турниров. В прошлый раз бразилец забивал 14 сентября в ворота «Маккаби» в Лиге чемпионов.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Марсель».
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