Мбаппе впервые в сезоне сделал голевой пас, ассистировав Неймару в матче с «Марселем». У бразильца 1-й гол за 5 игр

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сделал свою первую результативную передачу в этом сезоне Лиги 1.

Французский футболист «ПСЖ» помог отличиться Неймару в матче против «Марселя» (1:0, второй тайм).

Это первый ассист Мбаппе в этом чемпионате Франции. Также на его счету есть восемь забитых мячей.

Кроме того, Неймар прервал безголевую серию, которая продолжалась пять матчей с учетом всех турниров. В прошлый раз бразилец забивал 14 сентября в ворота «Маккаби» в Лиге чемпионов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Марсель».

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