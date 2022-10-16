Серджи Роберто после 1:3 от «Реала»: «Барселона» в непростой ситуации, нужно быть терпеливыми. В четверг еще один финал»

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Серджи Роберто дал комментарий после поражения от «Реала» со счетом 1:3.

«Сейчас команда находится в негативной ситуации. Это именно тот случай, когда мы должны больше трудиться. 

У нас еще один финал в четверг, где мы должны побороться за три очка. Все вместе – команда и болельщики.

Мы семья, здесь хорошая атмосфера, обидно за такой результат. Я доверяю команде. Мы должны быть терпеливы», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью DAZN.

20 октября каталонский клуб сыграет против «Вильярреала» в Ла Лиге.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

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