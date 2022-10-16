Анчелотти о 3:1 с «Барсой»: «В прошлом сезоне я что-то наизобретал. В этот раз постарался расставить игроков по местам»

высказался о победе «Реала» над «Барселоной» (3:1).

«Все должны были выложиться по полной, и мы это сделали. Мы хорошо начали, довольно быстро вышли вперед и контролировали ситуацию во втором тайме.

Было ясно, что Милитао должен был давить на Левандовского, благодаря Кроосу и Тчуамени мы хорошо контролировали игроков, оказывавшихся между линиями.

Я подумал о прошлом сезоне, когда я что-то наизобретал (в мартовском класико Лука Модрич играл ложную девятку, «Реал» проиграл «Барсе» 0:4 – прим. Sports.ru). В этом матче я постарался не изобретать и расставить игроков по их местам.

Особо отмечу потрясающий матч Модрича против его соперников в полузащите», – сказал тренер .