Анчелотти о 3:1 с «Барсой»: «В прошлом сезоне я что-то наизобретал. В этот раз постарался расставить игроков по местам»
Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Барселоной» (3:1).
«Все должны были выложиться по полной, и мы это сделали. Мы хорошо начали, довольно быстро вышли вперед и контролировали ситуацию во втором тайме.
Было ясно, что Милитао должен был давить на Левандовского, благодаря Кроосу и Тчуамени мы хорошо контролировали игроков, оказывавшихся между линиями.
Я подумал о прошлом сезоне, когда я что-то наизобретал (в мартовском класико Лука Модрич играл ложную девятку, «Реал» проиграл «Барсе» 0:4 – прим. Sports.ru). В этом матче я постарался не изобретать и расставить игроков по их местам.
Особо отмечу потрясающий матч Модрича против его соперников в полузащите», – сказал тренер «Мадрида».
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