Жюль Кунде: «Реал» порой играет без мяча, но забивает два гола в двух моментах. Вот в чем сила этой команды»

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Жюль Кунде назвал сильное качество «Реала».

«Барселона» проиграла мадридскому клубу (1:3) в класико в матче девятого тура Ла Лиги.

«Это большое разочарование.

Думаю, что в первом тайме мы не справились в той части игры, где соперник силен, – это переходы из обороны в атаку. В эпизоде с первом голом мы должны были избежать контратаки, во втором – то же самое.

Порой у «Реала» нет мяча, но в итоге они забивают два гола после двух моментов. Вот в чем сила этой команды. Мы должны извлечь из этого уроки», – заявил защитник каталонского клуба.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме

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