Жюль Кунде: «Реал» порой играет без мяча, но забивает два гола в двух моментах. Вот в чем сила этой команды»
Жюль Кунде назвал сильное качество «Реала».
«Барселона» проиграла мадридскому клубу (1:3) в класико в матче девятого тура Ла Лиги.
«Это большое разочарование.
Думаю, что в первом тайме мы не справились в той части игры, где соперник силен, – это переходы из обороны в атаку. В эпизоде с первом голом мы должны были избежать контратаки, во втором – то же самое.
Порой у «Реала» нет мяча, но в итоге они забивают два гола после двух моментов. Вот в чем сила этой команды. Мы должны извлечь из этого уроки», – заявил защитник каталонского клуба.
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