Жюль Кунде: «Реал» порой играет без мяча, но забивает два гола в двух моментах. Вот в чем сила этой команды»

назвал сильное качество «Реала».

проиграла мадридскому клубу (1:3) в класико в матче девятого тура .

«Это большое разочарование.

Думаю, что в первом тайме мы не справились в той части игры, где соперник силен, – это переходы из обороны в атаку. В эпизоде с первом голом мы должны были избежать контратаки, во втором – то же самое.

Порой у нет мяча, но в итоге они забивают два гола после двух моментов. Вот в чем сила этой команды. Мы должны извлечь из этого уроки», – заявил защитник каталонского клуба.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме