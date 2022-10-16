Артета про 1:0 с «Лидсом»: «Под конец задачей «Арсенала» было выжить. Возникли серьезные проблемы»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:0) в .

«Мы очень хорошо начали игру, имели прекрасные шансы забить, должны были делать это дважды или трижды, но не смогли. А во втором тайме ситуация изменилась. Но в целом мы ожидали именно такой матч.

Под конец нашей задачей было просто выжить. Мы продемонстрировали стойкость, желание победить, и я горжусь парнями, особенно учитывая то, что мы играли в Норвегии еще в четверг.

Во втором тайме у нас были серьезные проблемы, мы начали терять мячи, а соперник обрел уверенность. Нам было сложно вырваться из цикла хаотических событий.

Отдам должное нашему вратарю, плюс ВАР принял верное решение в конце игры», – сказал Артета.