Артета про 1:0 с «Лидсом»: «Под конец задачей «Арсенала» было выжить. Возникли серьезные проблемы»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Лидсом» (1:0) в АПЛ.

«Мы очень хорошо начали игру, имели прекрасные шансы забить, должны были делать это дважды или трижды, но не смогли. А во втором тайме ситуация изменилась. Но в целом мы ожидали именно такой матч.

Под конец нашей задачей было просто выжить. Мы продемонстрировали стойкость, желание победить, и я горжусь парнями, особенно учитывая то, что мы играли в Норвегии еще в четверг.

Во втором тайме у нас были серьезные проблемы, мы начали терять мячи, а соперник обрел уверенность. Нам было сложно вырваться из цикла хаотических событий.

Отдам должное нашему вратарю, плюс ВАР принял верное решение в конце игры», – сказал Артета.

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