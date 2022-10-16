«Челси» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 12:1. При Поттере лондонцы не проигрывают
«Челси» продлил победную серию во всех турнирах до пяти матчей.
Сегодня «синие» обыграли «Астон Виллу» (2:0) в 11-м туре чемпионата Англии.
Ранее лондонцы одержали победы над «Кристал Пэлас» (2:1), «Миланом» (3:0 и 2:0) и «Вулверхэмптоном» (3:0).
Всего под руководством Грэма Поттера, назначенного 8 сентября, команда провела 6 матчей. Очки были потеряны только в первом из них – с «Ред Булл» (1:1) в Лиге чемпионов.
19 октября «Челси» выступит в гостях у «Брентфорда».
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