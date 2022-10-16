Бензема забил за «Реал» впервые за 6 матчей – «Барселоне»
Нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счет в матче с «Барселоной».
Форвард поразил ворота соперника по класико на 12-й минуте игры 9-го тура чемпионата Испании.
До этого дня француз в последний раз забивал 28 августа – дважды в ворота «Эспаньола». С тех пор он провел пять игр без голов.
Всего в нынешней Ла Лиге у Бензема 4 гола за 6 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Реал» – «Барселона». 1:0 – Бензема открыл счет. Онлайн-трансляция
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