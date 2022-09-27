Погба и Кьеза могут сыграть за «Ювентус» против «Бенфики» в ЛЧ. Они близки к восстановлению от травм

Игроки и могут восстановиться от травм к концу октября.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, восстановление футболистов от повреждений подходит к концу. Вероятно, и Погба, и Кьеза смогут сыграть за «Ювентус» в матче против «Бенфики», который состоится 25 октября.

Кьеза не играет за «Ювентус» с 9 января. В матче 21-го тура Серии А против «Ромы» (4:3) он повредил крестообразную связку.

Погба, присоединившийся к итальянскому клубу перед стартом этого сезона, в июле повредил мениск на тренировке. Сначала хавбек решил лечиться консервативно, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2022, но в начале сентября передумал и согласился на операцию.