Карло Анчелотти: «Философия «Барсы» принесла ей успех, но я считаю, что играть в одном стиле не лучшая идея. Важно, чтобы игрокам было удобно»

Главный тренер поделился мнением о манере игры «Барселоны».

«История «Барселоны» известна всем, у нее есть игровой стиль, который нравится ее болельщикам. Я с уважением к этому отношусь. Эта футбольная философия принесла клубу успех, и он продолжает им наслаждаться.

У других клубов свой стиль. А я считаю, что играть в одном стиле не лучшая идея, потому что футболисты порой меняются. Важнее всего, чтобы игрокам было удобно действовать в том стиле, который используется в команде», – сказал Анчелотти.