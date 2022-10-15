Анчелотти о составе «Реала» на класико: «Не собираюсь экспериментировать – это вышло мне боком в прошлом сезоне. Выйдут те, кто знает, что делать»

Главный тренер высказался о выборе состава на игру с «Барселоной».

«Я не собираюсь экспериментировать. В прошлом сезоне я попробовал кое-что новое, и это вышло боком («Реал» проиграл «Барселоне» 0:4 – прим. Sports.ru).

Я выпущу команду, которая точно знает, что надо делать. Мы встречаемся с соперником очень высокого уровня, поэтому нужно сыграть сильно на каждом участке поля. Только так можно выигрывать матчи и турниры.

Я не показывал никаких роликов футболистам. Они досконально знают, с кем играют. Матч прошлого сезона не повлияет на нас, это новый чемпионат и новое класико.

Это не решающая игра. Она важна, однако сезон длинный, все только начинается», – сказал Анчелотти.

Катастрофа Анчелотти или магия Хави? В класико было и то, и другое: игроки не поняли установок Карло, «Барса» доминировала двумя способами