Карло Анчелотти: «У «Барселоны» проблемы в ЛЧ, но в Ла Лиге она блистает. Матч будет особенным»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».

«Мы готовимся к этой игре так же, как к любой другой. Но дополнительным фактором становится то, что это особенный матч для фанатов и всех остальных.

Также следует держать в уме силу обеих команд. Класико, как и дерби, это особенные игры, и потому возникают дополнительное давление, особый эмоциональный накал и желание проявить себя.

Мы сыграем с командой, выступающей на очень высоком уровне. Если мы хотим победить, то должны качественно атаковать и обороняться. Соперник обычно очень мощно проводит первый тайм, в то время как мы лучше всего смотримся после перерыва. Я не знаю, повлияет ли это на данный матч, но нужно иметь это в виду.

выиграла все матчи чемпионата, не считая первого. Она в хорошей форме. У нее возникли кое-какие проблемы в Лиге чемпионов, но это нормально для такого турнира. В Ла же «Барселона» выступает блистательно.

Я не могу дать ответ на вопрос о том, повлияет ли последний матч «Барселоны» [с «Интером»] на команду. У нее достаточно крепкий состав, чтобы провести отличный сезон. Наш стиль игры отличается от стиля , но надо отметить, что миланцы проявили характер в той игре. Они не опустили руки после пропущенного гола и действовали эффективно. Впрочем, мне это никак не поможет при подготовке. Матч будет совершенно иным», – сказал Анчелотти.

«Барселона» выступит в гостях у «Реала» 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.