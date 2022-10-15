Карло Анчелотти: «У «Барселоны» проблемы в ЛЧ, но в Ла Лиге она блистает. Матч будет особенным»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Барселоной».
«Мы готовимся к этой игре так же, как к любой другой. Но дополнительным фактором становится то, что это особенный матч для фанатов и всех остальных.
Также следует держать в уме силу обеих команд. Класико, как и дерби, это особенные игры, и потому возникают дополнительное давление, особый эмоциональный накал и желание проявить себя.
Мы сыграем с командой, выступающей на очень высоком уровне. Если мы хотим победить, то должны качественно атаковать и обороняться. Соперник обычно очень мощно проводит первый тайм, в то время как мы лучше всего смотримся после перерыва. Я не знаю, повлияет ли это на данный матч, но нужно иметь это в виду.
«Барселона» выиграла все матчи чемпионата, не считая первого. Она в хорошей форме. У нее возникли кое-какие проблемы в Лиге чемпионов, но это нормально для такого турнира. В Ла Лиге же «Барселона» выступает блистательно.
Я не могу дать ответ на вопрос о том, повлияет ли последний матч «Барселоны» [с «Интером»] на команду. У нее достаточно крепкий состав, чтобы провести отличный сезон. Наш стиль игры отличается от стиля «Интера», но надо отметить, что миланцы проявили характер в той игре. Они не опустили руки после пропущенного гола и действовали эффективно. Впрочем, мне это никак не поможет при подготовке. Матч будет совершенно иным», – сказал Анчелотти.
«Барселона» выступит в гостях у «Реала» 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.
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