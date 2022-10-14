Пеп о словах Ширера, что Кейн бы забил в «Сити» столько же, сколько и Холанд: «Не знаю. Алан играл нападающего, он знает лучше меня, возможно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм Пеп Гвардиола Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал высказывание Алана Ширера.

Бывший нападающий «Ньюкасла» предположил, что Харри Кейн забил бы в составе «Манчестер Сити» столько же голов, сколько и Эрлинг Холанд.

«Я не знаю. Не могу знать, что случилось бы, если бы Кейн был в «Манчестер Сити».

Алан играл на позиции нападающего. Возможно, он знает лучше меня», – сказал главный тренер «горожан».

Норвежский форвард забил 15 голов в 9 матчах текущего сезона АПЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные