Пеп о словах Ширера, что Кейн бы забил в «Сити» столько же, сколько и Холанд: «Не знаю. Алан играл нападающего, он знает лучше меня, возможно»

прокомментировал высказывание .

Бывший нападающий «Ньюкасла» предположил, что забил бы в составе столько же голов, сколько и .

«Я не знаю. Не могу знать, что случилось бы, если бы Кейн был в «Манчестер Сити».

Алан играл на позиции нападающего. Возможно, он знает лучше меня», – сказал главный тренер «горожан».

Норвежский форвард забил 15 голов в 9 матчах текущего сезона АПЛ.