Пеп о словах Ширера, что Кейн бы забил в «Сити» столько же, сколько и Холанд: «Не знаю. Алан играл нападающего, он знает лучше меня, возможно»
Пеп Гвардиола прокомментировал высказывание Алана Ширера.
Бывший нападающий «Ньюкасла» предположил, что Харри Кейн забил бы в составе «Манчестер Сити» столько же голов, сколько и Эрлинг Холанд.
«Я не знаю. Не могу знать, что случилось бы, если бы Кейн был в «Манчестер Сити».
Алан играл на позиции нападающего. Возможно, он знает лучше меня», – сказал главный тренер «горожан».
Норвежский форвард забил 15 голов в 9 матчах текущего сезона АПЛ.
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